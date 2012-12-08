В Риме состоится презентация книги о Патриархе Иосифе Слепом

В Риме сегодня 8 декабря в Соборе Святой Софии и 9 декабря в украинском приходе Свв. Сергия и Вакха состоится презентация книг-альбомов: «Собор Святой Софии в Риме» и «Патриарх Иосиф Слепой и Искусство», сообщает Ukr-parafia.

13 - 14 октября этого года состоялась Всенародное паломничество украинцев в Рим и благословение и открытие восстановленного собора святой Софии. По случаю этого знаменательного события в издательстве «Оранта Арт Бук» в Киеве вышли из печати две книги под авторской редакцией профессора Олега Сидора: «Собор Святой Софии в Риме» и «Патриарх Иосиф Слепой и Искусство».

Книга-альбом «Собор Святой Софии в Риме» собрала в себе перечень цветных репродукций-мозаик, истории строительства и отделки храма, его художественный образ, панорамы, фото архитектурно-художественного ансамбля собора.

Книга «Патриарх Иосиф Слепой и Искусство» освещает важную роль Патриарха Иосифа Слепого в украинской культурно-художественной жизни во Львове и Риме, содержит собрание двух важных художественных коллекций, исторические хроники и фото из жизни патриарха, приложения из переписки, большие репродукции икон, иконостасов, часовен и др..