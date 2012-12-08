Ученые узнали, откуда взялись цыгане

Цыгане зародились в северно-западной Индии примерно 1,5 тысячи лет назад, а спустя шесть столетий иммигрировали на территорию Европы, к такому выводу пришли европейские генетики, проанализировав геном этого народа. По расчетам специалистов, наиболее вероятной родиной цыган являются территории современных штатов Гуджарат, Раджастан и Кашмир.

"С точки зрения генетики, всех цыган объединяет две вещи - они происходят из северо-западной Индии и их предки вступали в браки с представителями других народов во время миграций по территории Европы", - приводит UPI.com слова руководителя группы ученых Манфреда Кайзера из университета Роттердама в Нидерландах.

По словам ученых, в Европе проживают около 11 миллионов цыган, большая часть из них обосновалась в странах Центральной и Восточной Европы, в том числе Румынии и Венгрии.

Поскольку предки цыган не оставили за собой письменной истории, специалисты попытались восстановить хронику, сравнив и сопоставив геномы людей из 13 обособленных групп цыган, проживающих в разных странах Европы. "Мы были заинтересованы в изучении истории цыган в Европе, поскольку они представляют собой важную часть населения, но их бесправное положение во многих странах также, по-видимому, на представление этого народа в научных исследованиях", - отметил Дэвид Кома из университета Помпеу Фабра в Испании.

Сопоставив различия в устройстве геномов европейских и не-европейских цыган, ученые выяснили, что первые представители этого народа достигли границ Европы примерно 900 лет назад. По данным специалистов, изначально они поселились на Балканах. Сейчас этот народ в основном проживает в Греции, Португалии и Бельгии.

"В целом, наша работа показала, что демографическая история цыган, несмотря на небольшую длину, была очень богатой и сложной. Дальнейшие исследования с более широкой географией помогут найти родительскую популяцию цыган в Индии, как и выяснить другие детали их миграций по Европе", - цитирует РИА "Новости" авторов статьи.