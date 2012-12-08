Мусульманские политики в Бельгии пообещали: шариат в стране будет

Два мусульманских политика, которые выиграли в октябре муниципальные выборы в столице Бельгии, пообещали в ближайшие годы реализовать законы шариата в стране, сообщает The Gatestone Institute.

Кандидата от Исламской партии Бельгии, Редуан Ахрух и Лхуцин Аит Джеддиг, заявили, что рассматривают свое избрание в качестве ключа к утверждению мусульманства в стране.

«Как избранные исламисты мы намерены пропагандировать Коран и традиции пророка Мухаммеда. Я за введение шариата в Бельгии. На это могут уйти десятилетия или даже столетие, но движение к этому уже началось. Мы должны привлечь внимание людей, заставить их осознать то преимущество, которым обладают исламские народы и исламские законы, и тогда мы станем исламским государством», - сказал депутат Редуан Ахрух.

Мусульмане в настоящее время составляют одну четверть населения Брюсселя. Исламская партия Бельгии, которая планирует принять участие в федеральных выборах в Бельгии уже в 2014 году, будет добиваться реализации трех программных пунктов: продажа халяльных блюд в общественных столовых школ, обеспечение официального признания религиозных мусульманских праздников и принятие закона, который легализовал бы ношение хиджаба (исламского платка) в общественных местах.

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