58% украинцев не верят в «конец света»

58% украинцев не верят в наступление конца света.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group

Респондентам был задан вопрос, верят ли они в принципе в возможность конца света.

При этом 34% опрошенных сказали, что верят, а 8% затруднились ответить.

Кроме того, им был задан вопрос, задумывались ли они когда-нибудь над такой темой как возможный конец света.

65% опрошенных ответили, что в целом не верят, 32% - в целом верят, 3% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 14 по 25 сентября во всех областях Украины, всего было опрошено 3114 человек, статистическая погрешность выборки составляет 2%.

Как сообщал УНИАН, МЧС не проводит мероприятий по подготовке к концу света 21 декабря. Украинский гидрометеорологический центр констатирует отсутствие аномальных погодных условий накануне этой даты.

