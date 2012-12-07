Евростат раскрыл показатели уровня бедности в странах ЕС

По данным статистическая служба Европейского союза, в 2011 году зафиксировано более 119 млн. человек, подвергающихся риску социальной изоляции, что это составляет 24,2% населения ЕС. Год ранее этот показатель составил 23,4%, а в 2008 году - 23,5%.

Это означает, что экономический кризис углубляется, и его последствия ощущаются на общественном уровне. Евростат отмечает, что речь идет о людях или о целых семьях с недостаточными доходами, также о безработных и о людях, имеющих слишком маленькую зарплату, сообщает агентство KAI.

Наибольшее число людей, подверженных риску бедности отмечено в Болгарии (49% от общей численности населения), Румынии и Латвии (40%), Литва (33%), Греция и Венгрия (31%). Меньше всего таких людей в Чешской Республике (15%), Нидерландах и Швеции (16%), Люксембург и Австрия (17%).

Когда речь идет о крупных странах, эта доля составляет 19% во Франции, 20% в Германии, 23% в Великобритании, 24% в Италии и 27% в Польше.

В Хорватии, которая будет членом ЕС с 2013 года, отмечено 33% людей, подверженных риску бедности.

Katolik.ru