В Вене пройдет факельное шествие в поддержку гонимых христиан

Экуменическая платформа из 20 правозащитных организаций, координируемая «Christian Solidarity/CSI-Österreich» проводит в Вене факельное шествие с целью обратить внимание на христиан, преследуемых за веру в разных странах мира.

Демонстрация солидарности с преследуемыми христианами пройдет 10 декабря – в день, объявленный ООН «Днем прав человека», от Венской Оперы по Кэрнтнерштрассе до собора св. Стефана.

Среди организаций, принимающих участие в акции, - «Помощь Церкви в беде», фонд «Pro Oriente», «Евангелический альянс», Объединение женских орденов Австрии и др.

В более чем 50 странах мира христиане регулярно терпят преследования и подвергаются насилию из-за своей веры. Среди стран, где христиане подвергаются наиболее жестоким гонениям, — Пакистан, Нигерия, Египет, Сирия и др. Дискриминация по религиозному признаку часто имеет место и в странах Европы.

Акция «Солидарность с преследуемыми христианами» впервые прошла 10 декабря 2008 г. Одним из поводов к ее проведению послужила 60-летняя годовщина провозглашения «Всеобщей декларации прав человека» на генеральной ассамблее ООН в Париже.

Седмица.Ru