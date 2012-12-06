Во Франции на зиму бездомных приютят в церквях

Как сообщила министр жилищного строительства Франции Сесиль Дюфло, на сегодняшний день ситуация с бездомными достигла критического уровня, и зачастую обратившиеся за помощью люди остаются брошенными, потому что социальные приюты просто не в состоянии принять их всех. Наиболее тяжело приходится бездомным в регионах Иль-де-Франс и Рона-Альпы.

Из-за последствий экономического кризиса без крыши над головой оказались многие французы – неполные семьи, студенты, пожилые люди и просто бедные рабочие, и все они нуждаются в помощи.

В этой экстренной ситуации власти страны призвали духовенство принимать людей в церквях. Впрочем, отметила министр, данное обращение относится не только к религиозным учреждениям, но и к государственным организациям.

Седмица.