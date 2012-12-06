В Беларуси издадут факсимильну копию Полоцкого Евангелия

В Беларуси состоялось торжественное печатание первого листа факсимильного издания одного из древнейших памятников белорусской книжной культуры – Полоцкого Евангелия конца ХІІ – начала ХІІІ вв.

На торжественную церемонию печатания первого листа Полоцкого Евангелия собрались представители всех организаций-участников проекта факсимильного воссоздания святыни.

Событие состоялось в типографии, где и будет напечатана факсимильная копия.

Памятник представляет собой рукописное Евангелие-апракос, состоящее из 172 листов пергамена. Текст рукописи написан красивым уставом – древней формой кириллицы, которая использовалась в ранних рукописях как вид наиболее торжественного письма. Язык Евангелия церковнославянский, однако, очевидны некоторые локальные особенности белорусского лексического колорита. Для художественного оформления текста использованы заставки, орнаментированные инициалы и художественные заголовки. Большой интерес представляют также примечания и вкладные записи полочан ХІІІ–XIV вв.

Основная часть этого уникального памятника хранится в собрании Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, а еще два листа – в фондах Российской государственной библиотеки в Москве.

Факсимильное воспроизведение позволит максимально аутентично восстановить внешний вид и оригинальную структуру книжного памятника.

Правмир