В Москву впервые привезут "Богоматерь с младенцем Христом"

В декабре в рамках Московского салона изящных искусств состоится предаукционный показ картин мастеров итальянского Возрождения, организованный Christie`s.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в "Ленту.ру", в Москве, в частности, будет экспонироваться полотно Сандро Боттичелли "Богоматерь с младенцем Христом и святым Иоанном Крестителем", написанное около 1493-1495 годов.

Кроме картины флорентийского мастера в Москве покажут работы Бартоломео Венето "Богоматерь с Младенцем" (1502 год) и Шипионе Пульцоне "Портрет Якопо Бонкомпаньи в три четверти, в доспехах" (1574 год), пейзаж ведутиста XVIII века Джованни Паоло Панини "Капитолий, Рим" 1750 года.

В этом году Московский салон изящных искусств пройдет в столице после трехлетнего перерыва. В 2009 году его проведение было решено отложить из-за кризиса.

Седмица.Ru