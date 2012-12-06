Художник изобразил на картине «Истина» Обаму в виде Христа

Недавно актер Джейми Фокс объявил президента Обаму «господом и спасителем». Художник Майкл ДэАнтуоно пошел еще дальше дерзкого заявления актера в очевидных нападках на христианство, сообщает CNL-NEWS со ссылкой на Charisma News.

Картина «Истина», выставленая в Бостоне в художественной галерее колледжа Bunker HillCommunity, изображает Обаму на кресте в терновом венце с распростертыми руками, раскрывающими шторы, скрывающие президентское кресло; она является частью экспозиции под названием «Художники на избирательной кампании, дорога в Белый Дом 2012».

«Я всегда сожалел об отмене своей выставки в Нью-Йорке, потому что считал, что мои права в соответствии с первой поправкой попраны чьими-то травмированными чувствами, - сказал он. - Мы должны радоваться тому, что живем в стране, где имеем свободу самовыражения».

В интервью с Fox News ДэАнтуоно дал отпор критике и консервативным медиа, которые назвали картину богохульной. «Распятие президента – это метафора, - сказал он. - Я не намеревался сравнивать его с Иисусом».

Бывший кандидат в президенты Герман Кейн, у которого 200 тысяч последователей в Твиттере, написал там: «Вчера Джейми Фокс сказал, что Обама – наш «господь и спаситель», сегодня - у нас картина, подтверждающая это».

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