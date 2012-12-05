В Донецке состоится выставка «Да святится имя Твое»

С 7 по 21 декабря в Донецке будет экспонироваться выставка современной живописи "Да святится имя Твое", посвященная празднику Рождества Христова.

Организаторами мероприятия выступили Международная общественная организация "Ассоциация художников-христиан", Киевское и Одесское отделения Союза художников Украины, Международная Ассоциация "Духовное возрождение", Донецкий христианский университет, галерея "Iconart" (г. Львов), альянс христиан-профессионалов и Центр "АРТ Донбасс"(г. Донецк).

В выставочных залах будут представлены произведения 27 украинских художников из Киева, Одессы, Феодосии, Львова, Чернигова разных конфессий. Их работы представляют разные художественные направления и школы, но все полотна объединяет одно - любовь к Господу и выражение благодарности Христу.

Донбасс православный

