Депутаты-коммунисты выступили в защиту храма Петра и Павла

Депутаты от фракции КПРФ в Госдуме просят премьер-министра России Дмитрия Медведева не допустить полного исчезновения объекта, охраняемого ЮНЕСКО, - церкви Петра и Павла в Новгородской области.

В своем коллективном депутатском запросе депутаты-коммунисты напоминают, что участники недавно прошедшей конференции «Новгород и новгородская земля: искусство и реставрация» обратились с открытым письмом к федеральным и местным властям по поводу плачевного состояния церкви Петра и Павла.

«Как следует из этого сообщения, состояние этого разрушающегося объекта культурного наследия, входящего в список особо важных объектов, охраняемых ЮНЕСКО, оценивается как катастрофическое. На памятнике архитектуры уже десять лет нет кровли, разрушаются стены, которые могут вообще обрушиться в любой момент, а шатер храма уже рухнул в 2009 году», - сообщают авторы депутатского запроса.

Аналогичный запрос депутаты-коммунисты направили генеральному прокурору РФ.

Церковь Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде была построена в XII веке. В 1925 году храм закрыли, а в 1960-м объявили памятником архитектуры. В 1992 году Петропавловская церковь была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть исторических памятников Новгорода и окрестностей.

Благовест.

