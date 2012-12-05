Ученые: ходить в церковь полезно для здоровья

Ученые выяснили, что регулярные посещения церкви полезны для здоровья человека. Они способны снизить повышенное кровяное давление , - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org.

Норвежские исследователи из группы клиник Sykehuset Innlandet установили, что визиты в церковь благотворно воздействуют не только на душу, но и на тело. В частности, они снижают повышенное кровяное давление. Причем, чем чаще ходить в церковь, тем ниже давление. Ранее к такому же выводу пришли американские ученые, но он был объявлен чистым совпадением, так как в США церковь регулярно посещает до 40% населения.

В Норвегии в храмы ходит не более 4% граждан, так что проведенное в этой стране исследование оказалось более точным. В целом, под наблюдение врачей попало 120 тысяч человек, из которых церковь посещало всего около 5 тысяч. Выяснилось, что у них-то как раз отмечается самое низкое (и самое здоровое) кровяное давление по сравнению со всеми остальными.

Теперь необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы понять, насколько религиозные воззрения человека влияют на его общее состояние здоровья. И оказываются ли целебными все мировые религии, или только какие-то определенные.