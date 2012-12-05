В Подмосковье откроют памятный знак пострадавшим за веру

Фонд науки и православной культуры священника Павла Флоренского открывает сегодня 5 декабря в Сергиевом-Посаде под Москвой памятник христианам, пострадавшим в годы гонений. Автором проекта является соучредитель "Фонда", художник-монументалист Мария Тихонова, сообщает Religare.ru.

На торжественное открытие Памятного знака пострадавшим за веру во Христа в годы гонений и репрессийприглашены представители творческой и культурной общественности Москвы и Сергиева-Посада; представители духовенства Данилова монастыря и Троице-Сергиевой Лавры.

Главной идеей памятного знака является крест из металла, который прорывается светом сквозь сковавшие его каменные тиски и колючую проволоку. Крест, увенчанный терновым венцом, как будто разрушает тяжелый замкнувший его свод, похожий на тюремную камеру. Высота памятного знака – 7 метров вместе с постаментом из красного гранита в виде горизонтального креста из нескольких ступеней. Памятный знак снабжен уникальным техническим средством подсветки.