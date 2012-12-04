В Швеции к рождественской козе приставили охрану. Таким образом жители Евле, где установлен гигантский символ зимнего праздника, решили защитить козу от поджигателей и вандалов, которые постоянно "охотятся" на нее.

Рождественская коза постоянно становится жертвой поджигателей. В Швеции с конца 1980-х годов даже отказываются принимать ставки на то, удастся ли конструкции пережить зимние праздники. На этот раз вандалы попытались напасть на козу в субботу, 1 декабря, когда она еще даже не была официально открыта.

Во время презентации рождественской козы сезона-2012/13 организатор торжественного мероприятия сообщил, что соломенные копыта праздничного животного пахнут бензином. Тем не менее, поджога удалось избежать. Как сказано в блоге козы, ее спас увидевший потенциальных поджигателей прохожий.

В 2011 году рождественскую козу сожгли ранним утром 2 декабря. От соломенной конструкции тогда остался лишь металлический каркас. Она стала 29-й козой, сожженной в Евле с 1966 года.

Рождественская коза - персонаж шведской и норвежской праздничной мифологии. Согласно легенде, коза сопровождает рождественского гнома, помогая ему доставить подарки всем, кто их ждет. Дети в Швеции и Норвегии ждут прихода козы и готовят для нее угощение - овес, который кладут на ночь в обувь.

Lenta.ru.