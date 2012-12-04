Лавра проведет противооползневые работы

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь) Украинской православной церкви Московского патриархата 27 ноября заключила соглашение с компанией «Уютный дом» на дополнительные работы по проведению противооползневых работ, инженерной защиты, противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на территории Киево-Печерской лавры.

Как пишут «Наші гроші» со ссылкой на Вестник государственных закупок, стоимость соглашения составила 5,29 млн. грн.

Предыдущее соглашение на эти работы Лавра заключила с «Уютным домом» 20 июня. Увеличения финансирования аргументируют «необходимостью проведения дополнительных строительных работ, не включенных в начальный проект, но которые стали в силу непредвиденных обстоятельств необходимыми для выполнения проекта». В чем заключаются дополнительные работы и обстоятельства, которые привели к возникновению этой необходимости, не объясняется.

Завершить работы должны до конца декабря. Работы финансируются из государственного бюджета.

С момента первого соглашения в мае прошлого года ООО «Уютный дом» получило от Лавры подряды на 88,88 млн. грн. В целом же Киево-Печерская лавра с конца 2010 года провела тендеры на 126,38 млн. грн, выделенных из госбюджета. Также Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник со времени основания «ВГЗ» в середине 2008 года провел тендеры на строительные работы на общую сумму 99,03 млн. грн. Следовательно общая стоимость строительных работ, заказанных в Лавре за последние четыре года, составляет 225,41 млн. грн.