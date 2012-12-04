Грузинский Патриарх Илия II призвал молодежь заниматься наукой

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II напомнил пастве о важности науки.

Грузинские монастыри как в Грузии, так и за рубежом отличались от монастырей других стран, поскольку там, помимо духовной деятельности, делались великие научные дела, отметил Патриарх в проповеди 2 декабря.

По словам Илии II, мудрые иконописцы писали только канонизированных святых. В Грузинском монастыре, который находится в Болгарии, были написаны античные философы — настолько велико было знание и уважение к их труду.

«Сегодня мы живем в сложный период. Эти сложности охватили весь мир. Люди стали более приземленными и материальными», – сказал Патриарх и добавил, что сегодня молодежь или вовсе не хочет учиться, или сдает на такие профессии, которые принесут им материальный доход.

Патриарх обратился к молодежи со словами, что если в Грузии наука падет, падет и сам грузинский народ, поскольку наука – это большая сила, на которую опираются грузинская нация и церковь.

«Мы прошли тяжелый путь. Церкви преследовались и не обладали силой, чтобы во время этих преследований писать и работать над научными трудами. Поэтому это дело делали великие ученые», – отметил Илия II и поблагодарил грузинских ученых за работу.

Он также призвал молодежь дружить с книгой, сообщает Грузия-Online.

Как отметил глава Грузинской Церкви, верующий человек является рабом Божьим, а верующий и знающий человек является другом Бога.

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