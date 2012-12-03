В Швейцарии исламисты контролировали наркотрафик
Члены бандформирования задержаны
Организованная исламская группировка, называющая себя "Джамаат", контролировала наркотрафик через горы близ Невшателя.
Полиция Швейцарии задержала членов бандформирования, состоящего из иммигрантов, которые пропагандируя исламскую идеологию, привлекали молодежь к распространению наркотиков и занятию бандитизмом.
Как сообщает The Local, на данный момент еще трое членов группировки задержаны и дают показания. Предполагаемый главарь банды был арестован еще в марте этого года, рассказали в швейцарской прокураторе.
"Джамаат" состоял в основном из чеченцев, афганцев, выходцев из стран бывшей Югославии. Группировка пыталась установить монополию на продажу марихуаны в регионе.
Члены группы вербовали молодых людей и подростков, принуждая их принять ислам, и затем использовали их в своих целях.