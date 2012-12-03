В Швейцарии исламисты контролировали наркотрафик

Организованная исламская группировка, называющая себя "Джамаат", контролировала наркотрафик через горы близ Невшателя.

Полиция Швейцарии задержала членов бандформирования, состоящего из иммигрантов, которые пропагандируя исламскую идеологию, привлекали молодежь к распространению наркотиков и занятию бандитизмом.

Как сообщает The Local, на данный момент еще трое членов группировки задержаны и дают показания. Предполагаемый главарь банды был арестован еще в марте этого года, рассказали в швейцарской прокураторе.

"Джамаат" состоял в основном из чеченцев, афганцев, выходцев из стран бывшей Югославии. Группировка пыталась установить монополию на продажу марихуаны в регионе.

Члены группы вербовали молодых людей и подростков, принуждая их принять ислам, и затем использовали их в своих целях.

Седмица.Ru