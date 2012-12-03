В Днепропетровске почтили память Рауля Валенберга

В Днепропетровске 29 ноября, в еврейском центре «Менора», почтили память выдающегося шведского дипломата Рауля Валенберга, который во время Второй мировой войны спас тысячи евреев.

Мероприятие совместными усилиями организовали три посольства - шведское, венгерское и израильское в сотрудничестве с Музеем «Память еврейского народа и Холокост в Украине» и украинским институтом изучения Холокоста «Ткума».

Гостями центра «Меноры» были Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Украине Стефан Гуллгрен, Чрезвычайный и Полномочный посол Венгерской Республики в Украине Михаль Баер и заместитель Председателя дипломатической миссии Посольства Государства Израиль в нашей стране Ицхак Кармель-Каган.

Всего в мероприятии приняло участие около 200 человек, среди которых были члены различных еврейских организаций, гости из других городов и стран, а также представители областной власти.

Представитель посольства Государства Израиль Ицхак Кармель-Каган в своем приветственном слове отметил, что имя Рауля Валенберга не сотрется из памяти нынешних поколений израильтян. Он добавил, что Израиль уважает шведского дипломата, которому обязаны жизнью и свободой более 15 тысяч человек.

Гостям продемонстрировали документальный фильм, посвященный деятельности праведника мира Рауля Валенберга.

Ключевым событием вечера стала лекция известного профессора Кристиана Гернера, члена комитета по изучению биографии Валенберга. Во время лекции он рассказал о подвиге шведского дипломата, который поразил весь мир, проинформировал присутствующих об общественной деятельности Валенберга и про его загадочную смерть.

РИСУ