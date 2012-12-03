Введение в храм Богородицы – вхождение в Рай человечества

«Православие в Украине»

ВВЕДЕНИЕ ДЕТИ ЧУВСТВУЮТ КАК СВОЙ ПРАЗДНИК

Мы знаем, что в последнее время праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы рассматривают как праздник всех христианских детей. Потом, что и сама Богоизбранная Дева была приведена в церковь трехлетнем возрасте, поэтому все дети должны чувствовать этот праздник как свой. Это правильно. Но он не замыкается только на детстве Богородицы, потому что мистическое, таинственное содержание праздника, или тот вектор, который направляет нас к следующему событию, – это Рождество Христово. И неслучайно он всегда празднуется в начале Рождественского постa.

Введение в храм Пресвятой Богородицы для нас, людей с сознанием более технократическим, является уже и не совсем понятным. Но для древнего человека, особенно ветхозаветного, это было действительно огромное пророческое событие, событие, которое даже в каком-то плане меняло сознание или созерцание человека того времени. Почему? Происходит два удивительных момента. С одной стороны, маленькая девочка сама поднимается по ступеням храма, с другой стороны, первосвященник вводит ее во Святая Святых – в то место, в которое первосвященник сам входил один раз в год.

Зачем первосвященник Захария нарушил Закон?

У древних людей, или людей Библии, было особое наитие, духовное вдохновение, то, что мы сейчас называем харизмой. Ведь современный человек в некотором смысле является запрограммированным, он действует согласно внешним этикетным правилам. Сердце же древнего человека всегда было открыто откровениям, скрытым от созерцательного восприятия.

Вспомним момент, когда Варлаам шел для проклятия израильского народа, и вдруг ослица остановилась и заговорила человеческим голосом. Вместо проклятия он приходит и произносит благословение. Подобные проявления способны увидеть, как и святые, только люди глубокой духовной практики. Именно таким человеком как раз и был первосвященник Захария, который встретил в храме Пресвятую Богородицу. Духовным взором он прозрел в маленькой девочке Великую Деву, Которая родит Мессию израильского народа – Спасителя. И первосвященник по наитию Святого Духа совершает деяние, которое, согласно Закону, удивило, возможно, даже смутило многих. Но мы знаем, что все события, которые происходят по Божьему наитию, не имеют рядового, последовательного значения. Они выходят из ряда вон, но они оправданы именно тем, что так хочет Бог.

МЛАДЕНЕЦ-ДЕВА ВПЛОТНУЮ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К БОГУ…

Через Введение в храм Младенца-Девы Бог показал всем языческим народам, что спасение есть, оно уготовано не только для Израиля ― Бог хочет установить завет с человеком, призывает к нему. И этой гранью, точкой возвращения в завет с Богом и была Пресвятая Богородица.

По ветхозаветным понятиям женщина вообще воспринималась как слабое, немощное, не совсем совершенное существо. И вот Бог показывает, что через Нее, через эту маленькую девочку, в мир придет Спаситель, что Она есть олицетворение всего человечества, которое будет спасено, более того трехлетняя Дева есть главное действующее лицо всех этих событий.

Введение Богородицы в Святая святых – это начало человеческого спасения, а Младенец Мария – непосредственная его участница. Первым человеком, который осознал это, был первосвященник Захария. По наитию Святого Духа он усвоил сокровенную тайну и показал ее предстоящим в храме людям, а Матери всего мира – открыл принятие Божественной благодати.

И вот сама Богородица заходит во Святая Святых – там, где есть таинственная присутствие Бога – шехина. В переводе с еврейского, этот термин обозначает «присутствие Всевышнего». Бог находится везде, повсюду, но есть места Его особого присутствия. Богородица приближается вплотную к Богу, Который непосредственно будет действовать через Нее в будущем: Отец будет благословлять, Дух Святой – освящать, а Сын Божий – сходить, рождаться. Три лица Святой Троицы пересекаются во Святая Святых, меняется история человечества, исполняется обетование Божие, вот, явлена миру Богоизбранная, Та, Которая станет виной спасения человечества, через Нее придет Христос. А первосвященник – всего лишь спутник, проводник, который дает возможность прозреть то, что уже происходит.

ВХОДЯ ВО СВЯТАЯ СВЯТЫХ БОГОРОДИЦА КАК БЫ ВЕДЕТ ЗА СОБОЙ ВСЕХ ЛЮДЕЙ

Само событие Введения в храм Младенеца–Девы показывает, что она посвящена Богу, Она есть предизбранный сосуд, который станет носителем Сына Божия. А Святая Святых – образ Рая, это конечный результат жизни, к которому должен стремиться человек. И входя туда, Богородица как бы ведет за собой всех людей, Она показывает, что через Нее все человечество спасется и попадет в Рай – возвратится в ту священную древнюю область, которую утратило через первородный грех прародителей.

Этой идеей пронизано и богослужение самого праздника Введения, и всего Рождественского поста. Это лейтмотив рождественских стихир и песнопений: как Богородица вошла во Святая Святых, так и мы вернемся в завет с Богом, возвратимся в Рай. Поэтому именно праздник Введения проводит нас от начала поста до самого Рождества Христова. Почему Церковь и установила это празднование? Само по себе Введение ― не было данью Ветхому Завету, обрядом или ритуалом древних евреев. Это было начало спасения.

НА БОГОСЛУЖЕНИИ ПРАЗДНИКА ВВЕДЕНИЯ МЫ ПРИОБЩАЕМСЯ БЛАГОДАТИ БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ

Богослужение открывает и нам тайну Домостроительства Божьего, которая не просто уже начала осуществляться, она уже уготована и надо ее принять. Можно сказать, через настоящее встречается прошлое и будущее. Эта встреча как бы являет тем, что задумал Бог – тайной спасения, поэтому Введение – это мистический праздник, который нужно воспринимать как событие, которое имеет к нам самое непосредственное отношение. Для всех людей, предстоящих на богослужении в праздник Введения, Бог дает живое откровение, то есть мы приобщаемся к этой благодати. Тем самым Бог снова дает надежду, твердую уверенность и подтверждение того, что дело спасения и Домостроительства продолжается, оно идет дальше, и что те обетования, которые Он дал в Писании – это не пустой звук, они сбываются.

Введение в храм Пресвятой Богородицы дает возможность живо ощутить близкое присутствие Мессии. Как написано в Писании, что Его еще не видно, Он где-то там, за горами, но Его присутствие уже близко, лучи Его уже сияют…

Епископ Украинской Православной Церкви Иларий (Шишковский), «Православіє в Україні»