В храмах российской столицы молятся о героях битвы за Москву

С 1 по 6 декабря 2012 года в храмах, строящихся в рамках «Программы-200» в российской столице, пройдут памятные мероприятия, посвященные началу контрнаступления советских войск под Москвой.

В эти дни будут совершаться молебны в честь Победы в Великой Отечественной войне и возноситься особые заупокойные прошения о солдатах, погибших в кровопролитных боях за Москву. Духовенство и прихожане пройдут крестными ходами в воспоминание подвига воинства.

Осенью 41-го линия фронта проходила по территориям многих площадок, на которых сегодня возводятся храмы. Настоятели новых приходов заботятся о том, чтобы поколение, не знавшее ужасов войны, не забывало о подвиге своих предков.

Список храмов, участвующих в памятной программе, обновляться на сайте «Программы-200».

ПРАВМИР

