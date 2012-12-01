Единственный в мире музей писанки отмечает 25-летие

В Коломые проходят торжества по случаю 25-летия создания музея писанковой росписи, на которые собрались мастера писанкарства, искусствоведы, священники, представители власти и общественных организаций, сообщает Радио Свобода.

История этого уникального музея непроста. Первую экспозицию писанок открыли в 1987 году в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, которая является памятником архитектуры XVI века национального значения.

По словам директора Коломыйского национального музея народного искусства Гуцульщины и Покутья имени Иосафата Кобринского Ярославы Ткачук, трудности становления были связаны не только с тем, что такой музей не имел аналогов, но и «через советскую идеологию, которая трактовала писанку исключительно как атрибут христианской культуры, т.е. церкви, исключая ее духовное и символическое значение».

Через год храм вернули церковной общине, и потом 12 лет музей скитался по разным помещениям. Только в 2010 году, к Х международному гуцульскому фестивалю открыли известное на весь мир помещение в форме раскрашенного яйца-писанки.

За первые 13 лет музей посетило не более ста тысяч человек, за следующие 12 - свыше миллиона.

Сейчас экспозиция музея «Писанка» насчитывает более 12 тысяч экспонатов - это писанки из всех регионов Украины, а также из стран Европы, Азии и даже Африки.

По случаю 25-летия музея в Коломые открылись две выставки: историческая, ретроспективная из музейных фондов и народных мастеров из Киева.