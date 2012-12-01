В Ужгороде нашли мину прямо на лестнице к храму

В Ужгороде, утром в четверг, на лестнице, ведущей с улицы Фединца в Крестовоздвиженский греко-католический кафедральный собор и расположенной между частным домом и кафе, нашли "непонятный предмет, похожий на взрывоопасный". Лестница, ведущая к храму, достаточно людная, расположена она в самом центре города.

Местные жители обратились в управление МЧС с сообщением о находке и на место вызова сразу же прибыла пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда.

По данным предоставленным территориальным управлением, пиротехники установили, что "непонятным предметом" является минометная мина времен Второй мировой войны. Взрывоопасный боеприпас вывезли и обезвредили на военном полигоне рядом с Ужгородом.

На данный момент правоохранительными органами проводится расследование и проверка обстоятельств происшествия.

Novanews