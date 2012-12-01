В Германии христиане протестуют против кощунственного телешоу

07:49, 01 декабря 2012
Общество
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Под названием «Боги как мы»

   В Германии христиане развернули интернет-кампанию против кощунственного телешоу, идущего на «2-м немецком телевидении» ZDF, штаб-квартира которого находится в Майнце.

   Комедийное телешоу под названием «Боги как мы» («Götter wie wir»), выходящее по воскресным вечерам, на свой вкус интерпретирует библейские истории: рядом с Адамом и Евой появляется некий гомосексуалист Клаус, Бог изображается в виде забывчивого глупца с гессенским акцентом и проч.

   Христианский портал cxflyer.com опубликовал петицию о немедленном прекращении шоу, пользующегося, однако, большой популярностью. Ее уже подписали 10 тыс. пользователей.

   Христианская ассоциация «Christlicher Medienverbund KEP e.V.» подала на ZDF жалобу.

Седмица.Ru
 

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