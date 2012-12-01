XVII Международный кинофестиваль «Радонеж» подвел итоги

Фильм Екатерины Головня «…Неркаги…» удостоен главного приза на XVII Международном фестивале кино- и телепрограмм «Радонеж». Приз за лучшую режиссерскую работу получил фильм «Трезвитесь!» (Валерий Тимощенко, Наталья Шувалова), за лучший сценарий - «Русь еще жива…» (Валентина Матвеева), за лучшую операторскую работу – фильм «Праздник» (Оператор Игорь Тирский. Автор Юрий Шиллер). Награды за лучший телефильм центральных телеканалов удостоена лента «Матушка и храм. Дилогия» (автор Валерий Шатин). Лучшим анимационным фильмом признана работа «Азбука церковнославянская» (Режиссер Елена Борушко, Минск), сообщает Благовест-инфо.

Церемония закрытия фестиваля прошла 28 ноября в Московском доме кино. Генеральный директор фестиваля Евгений Никифоров зачитал приветствие Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором предстоятель отметил, что «в конкурсных картинах фестиваля «Радонеж» ставятся вопросы о достоинстве и предназначении человека, свободе и ответственности, правде и справедливости». Патриарх выразил надежду, что «форум будет и в дальнейшем способствовать утверждению в обществе высоких нравственных идеалов».

Фильмы-лауреаты удостоены главной награды кинофорума - серебряной медали и иконы святого преподобного Сергия Радонежского, будут выпущены на DVD и в дальнейшем распространены по учебным и социальным учреждениям.