В Киеве состоится саммит «Защити сироту - измени будущее»

В Киеве с 6 по 7 февраля 2013 года состоится Восточноевропейский саммит священнослужителей «Защити сироту - измени будущее». В Украине, России и Беларуси проживают сотни тысяч детей-сирот и детей группы риска, которые остро нуждаются в помощи.

Как сообщает пресс-центр Альянса «Украина без сирот», это, не столько социальная, а больше духовная проблема является серьезным вызовом для Церквей в наших странах.

«Несмотря на все усилия, которые прикладывают государственные и светские организации, - говорят представители Альянса, - Церкви могут и должны сыграть ключевую роль в том, чтобы все дети воспитывались в любящих семьях».

Именно с целью информирования и объединения усилий Церквей для эффективного ответа на вызов социального и духовного сиротства, организаторы проведут Восточноевропейский саммит священнослужителей «Защити сироту - измени будущее».

На саммит приглашаются священнослужители из России, Украины, Беларуси, Молдовы и других стран.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте: http://www.summit2013.kiev.ua

РИСУ