В Сирии серия терактов унесла жизни 54 христиан

Еще одна серия терактов 28 ноября произошла в Сирии под Дамаском в городе Джарамене. Теракты умышленно были организованы в кварталах, где проживают в основном христиане.

Количество убитых достигло 54 человек. Более 120 человек получили ранения.

Теракты были организованы путем подрыва двух автомобилей в кварталах, которые контролируют правительственные силы.

Как отмечают СМИ, на стороне повстанцев чаще всего выступают мусульмане, исповедующие суннитское направление ислама, поэтому они часто нападают на регионы проживания религиозных меньшинств.

Кириос