В Сирии серия терактов унесла жизни 54 христиан
03:12, 30 ноября 2012Общество
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120 человек получили ранения
Еще одна серия терактов 28 ноября произошла в Сирии под Дамаском в городе Джарамене. Теракты умышленно были организованы в кварталах, где проживают в основном христиане.
Количество убитых достигло 54 человек. Более 120 человек получили ранения.
Теракты были организованы путем подрыва двух автомобилей в кварталах, которые контролируют правительственные силы.
Как отмечают СМИ, на стороне повстанцев чаще всего выступают мусульмане, исповедующие суннитское направление ислама, поэтому они часто нападают на регионы проживания религиозных меньшинств.
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