Сегодня 1500 городов скажут свое «нет» смертной казни

Сегодня, 30 ноября, на римском Колизее в очередной раз будут зажжены свечи в знак протеста против смертной казни, которая до сегодняшнего дня применяется во многих странах мира. Акция пройдет в рамках инициативы «Города за жизнь - Города против смертной казни», сообщает Katolik.ru.

По словам организаторов - экуменической Общины Святого Эгидия, в мероприятии примут участие 1500 городов в 90 странах мира. Во время акции предусмотрены встречи, манифестации, дискуссии на тему права человека на жизнь.

Международный день «Города за жизнь - Города против смертной казни» отмечается каждый год 30 ноября. Он приурочен к годовщине отмены этого вида наказания в Великом Герцогстве Тосканском в 1786 году.

Вместе с Всемирным днем против смертной казни, который отмечается 10 октября, инициатива Общины Святого Эгидия является самой крупной в мире в борьбе за неотъемлемое право человека на жизнь.