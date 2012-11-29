Опубликован средневековый трактат по литургике

Опубликован древнерусский перевод крупнейшего календарно-хронологического средневекового трактата по литургике.

«Rationale Divinorum officiorum» (в переводе - «Совещание божественных дел»), написанное около 1286 года, — крупнейшее сочинение богослова Вильгельма Дюрана, посвященное научному обоснованию литургики. Именно эту работу называют началом научной литургики.

«Rationale Divinorum officiorum» состоит из восьми книг, каждая из которых посвящена определенной стороне литургии. Все сочинение предваряется предисловием, в котором Дюран определяет понятия церковной службы, роль священника в ней, церковные законы относительно богослужения, роль и место Священного Писания, а также понятия аллегории, тропики и анагогии.

В восьмой книге («О расчетах и календаре и о том, что к ним относится», «De computo et calendario et de pertinentibus ad illa») описываются правила составления календаря подвижных праздников в зависимости от лунного и солнечного года с расчетом дней недели. Дюран большое место уделяет древнееврейской традиции расчетов, сопоставляя ее с принятой в христианской церкви, постоянно приводит и отсылки к римскому календарю.

Древнерусский перевода восьмой книги трактата «Rationale Divinorum offi ciorum» был выполнен в конце XV века в связи с составлением Пасхалии на восьмую тысячу лет и является характерным образцом работы новгородской переводческой школы. Перевод трактата Дюрана послужил основой для литературных переработок в Древней Руси, среди которых как наиболее распространенные можно назвать статьи о високосе и индикте, сопровождающие «Миротворный круг», статью «О часех немецких, како бьют», статью «О днях гречьих» и «Предисловие святцам».

Переведенная в 1495 г. по распоряжению новгородского архиепископа Геннадия восьмая книга сочинения Дюрана, несомненно, привлекла внимание новгородских книжников потому, что в ней описываются принципы составления Пасхалии. Однако надо подчеркнуть, что перевод выполнялся уже после создания новой Пасхалии (1491/92 г.)— и текст его никоим образом не мог повлиять на восточнохристианский календарь. Очевидно, в большей степени речь должна идти об исследовательском, сопоставительном интересе к подвижным праздникам Западной церкви.

В книге, кроме древнерусского перевода трактата Дюрана, содержит также параллельный латинский текст (по изданию 1486 г., с которого был выполнен перевод) и сопровождается латинско-древнерусским и древнерусско-латинским аннотированными словоуказателями, описанием рукописи и комментариями к тексту перевода.

Богослов