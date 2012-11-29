Кирилл и Мефодий все-таки будут с нимбами на словацкой монете

Кирилл и Мефодий будут иметь-таки нимб на монете в два евро. Под давлением общественности руководство Словацкого национального банка (СНБ) изменило свое первоначальное решение.

Предыдущее решение СНБ изображать Кирилла и Мефодия на монетах без креста и нимба было основано на том, что Словакия соблюдает религиозный нейтралитет ЕС и готовит проект монеты, которую собирается пустить в оборот к 1150-летней годовщине прихода славянских проповедников в Великоморавское княжество, сообщает Česká televize.

Против рекомендации европейских институтов убрать с монеты крест и нимб в Словакии поднялась волна общественного недовольства. Руководство СНБ окончательно одобрило первоначальный дизайн двухевровой монеты, хотя и с риском, что Греция и Франция отклонят ее эскиз с религиозным символом для использования в еврозоне. По словам депутата Европарламента Анны Заборской, только эти две страны и не согласились с проектом монеты.

«Солунские братья принесли нашим предкам ценности, которые объединяют Европу до наших дней. Убрать кресты с их одежд – то же самое, что убрать крест с собора святого Мартина в Братиславе. Последствием станет удаление всего христианского из общественной жизни. То, в чем Европа более всего нуждается сегодня – это солидарность, произошедшая из того, что нас объединяет. А христианское наследство есть нечто, чем совместно пользуются все европейские народы»,- сообщила Заборская.

Кирилл и Мефодий пришли в Великую Моравию из Византии в 863 году по приглашению князя Ростислава, как миссионеры. Тогдашнее Великоморавское княжество располагалось, в том числе, и на территории современной Словакии. Братья перевели библейские и литургические тексты на язык, понятный местному населению, создали славянскую письменность и включили евангельские знания в местную культуру.

Katolik.ru