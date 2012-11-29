В Киеве сегодня открывается выставка о «странствиях сынов Израиля»

В Киеве в муниципальной галерее «Лавра» сегодня открывается международная выставка работ современных художников на тему еврейских странствий.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили инициаторы и исполнители проекта “Вот странствия сынов Израиля”, этапом которого является киевская выставка, Марина Генкина и Марина Шелест.

Как отметила М.Шелест, «Странствия сынов Израиля» - так называется одна из глав Торы (Ветхий Завет), которым начинается странствия евреев по пустыне.

«Мы (М.Шелест и М.Генкина) – кураторы галереи "Скицца" в Иерусалиме, которая не является коммерческой и реализует разнообразные проекты, – решили рассказать о еврейских судьбах с помощью художников, живущих в разных странах. Это как еврейские, так и не еврейские художники. И взяли сначала трех художников из Израиля, из Иерусалима, которые выполнили серии на тему еврейских странствий», - рассказала М.Шелест. Она отметила, что важнейшим в проекте является то, что для него специально никто ничего не готовил, а было взято то, что уже существовало. Таким образом, в основу выставки легла серия из 15 произведений под названием «Еврейская повозка».

«И дальше мы поехали в Германию, где к нам присоединились еще шесть художников. Выставка проходила в трех городах Германии, и оттуда мы буквально начали странствовать», - продолжила куратор.

Запланированный и уже частично реализованный маршрут странствий Проекта, по информации М.Шелест: Иерусалим - Кельн - Майнц – Хемниц - Днепропетровск - Киев - Москва – Иерусалим.

В Киеве к проекту присоединились 5 украинских художников.

По словам организаторов выставки, киевский этап будет сопровождаться открытыми лекциями и дискуссиями, которые дадут возможность взглянуть по-новому на тему еврейского наследия в современном искусстве. Здесь посетители смогут лично пообщаться с маститыми художниками из Израиля, Германии и Украины, узнать о путях их творческого становления, стать участниками мастер-классов и самим испытать частицу вдохновения и духовного просветления, которое сопровождает странников на пути к неизведанному.

На выставке в Киеве будут представлены работы: Анатолия Баратынского (Израиль), Галины Блейх (Израиль), Матвея Вайсберга (Украина), Игоря Каплуновича (Израиль), Тани Корнфельд (Израиль), Оксаны Левчишин (Украина), Даниила Лидера (Украина), Риты Островской (Германия), Бориса Островского (Германия), Марины Соколиной (Украина), Назиры Турганбай (Германия), Павла Фишеля (Украина), Михаила Фирмана (Украина), Анатолия Шмуэля-Шелеста (Израиль), Макса Эпштейна (Израиль), Николая Эстиса (Германия), а также будут в первый раз показаны рисунки Даниила Лидера к спектаклю «Тевье-Тевель» и части декораций к знаменитому спектаклю, любезно предоставленные руководством театра им. Франко.

«Разговор этот будет идти дальше. Будет ли Москва, Нью-Йорк – мы еще посмотрим, но самое главное, что конечный пункт нашего странствия – эта выставка сейчас растет как снежный ком и сейчас у нас уже 16 художников и, возможно, будут еще – в конечном итоге мы приедем в Иерусалим и там будет большая выставка, как такое символическое завершение еврейских странствий, поиска смысла, поиска духовных ценностей», - отметила М.Шелест.

Проект реализуется при поддержке Фонда «Генезис», Посольства Государства Израиль в Украине, Посольства Украины в Государстве Израиль, Еврейского агентства «Сохнут», Министерства культуры Украины, Центра изучения истории и культуры восточноевропейского еврейства.

Выставка откроется сегодня в 19.00. Будет работать ежедневно с 14.00 до 20.00 и продлится до 12 декабря.