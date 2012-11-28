В храме во Львовской области нашли уникальный пергамент

Грамоту, датированную 1863 годом, обнаружили во время реставрационных работ в храме Праведного Лазаря УАПЦ в Жовкве Львовской области. Его нашли в бутылке, спрятанной под крестом.

«На куполе храма наклонился крест. Когда рабочие поднялись наверх, чтобы его укрепить, под ножкой на куполе нашли бутылку, а в ней - послание для потомков на пергаментной бумаге на польском языке», - рассказала Галина Фесюк, главный специалист отдела культуры и туризма Жовкивской РГА.

«В грамоте говорится, кто и зачем приложил усилия к тому, чтобы в Жовкве было заведение для бедных, в частности там написано: «Через различные беды, которые имели место в прошлом веке, это заведение находилось в упадке, финансировалось только из административного городского правительства и с дотаций, назначенных принцем Якобом, находился на ипотеке в первичной сумме 14,5 злотых, сейчас увеличена сумма до 145 австрийских гульденов для обеспечения потребностей этого заведения. "Кроме того, в документе высказано пожелание, чтобы и потомки поддерживали это заведение в надлежащем состоянии», - сказала Г.Фесюк.

Сейчас оригинал послания находится в Жовкивском государственном историко-архитектурном заповеднике, - сообщил Михаил Кубай, заместитель директора заповедника.

*** Костел Святого Лазаря был возведен 1624, а 1627 дочь Станислава Жолкевского София основала при нем госпиталь для бедных. В 1731 здесь открыли школу, в которой учились дети из пригорода.

В 1861 году храм отстроили и при нем открылся монастырь филицианок, которые удерживали школу для девочек. Монастырь просуществовал до 1939 года. А после Второй мировой войны в разное время здесь размещался районный архив, производственное управление сельского хозяйства, автошкола. Ныне храм действующий и принадлежит общине УАПЦ. Собственно благодаря священнику, который решил отремонтировать перекрытия, и удалось найти уникальное послание к потомкам.

РИСУ