Издана книга «Афонские рецепты»

В российском издательстве «Орфограф» вышла книга «Афонские рецепты», подготовленная совместно с монастырем Кутлумуш Святой Горы Афон.

Эта книга - больше чем очередное собрание рецептов национальной кухни, поскольку традиции Святой Горы Афон превосходнее любых национальных и географических рамок.

В этой книге собрано более 140 уникальных рецептов блюд от действующего повара одного из старейших афонских монастырей. Постные и праздничные блюда. Салаты, соусы, котлеты, закуски, пирожки, блюда из овощей и бобовых, супы, блюда из макарон, из морепродуктов, рыбные блюда, десерты, кофе, хлеб и выпечка.

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