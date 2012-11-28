Итальянский кардинал удостоен звания "Праведника народов мира"

За спасение сотен евреев в 1943-44 годах бывший архиепископ Флоренции кардинал Элиа Далла Коста, который умер в 1961 г., посмертно признан иерусалимским центром "Яд ва-Шем" "Праведником народов мира", сообщает Радио Ватикана.

Иерарх, после немецко-фашистской оккупации Италии, вместе с представителями еврейской общины, спас многих итальянских евреев и еврейских беженцев из Франции и Югославии от депортации, объяснил представитель израильского мемориала.

Кроме того, архиепископ Флоренции мобилизовал своего личного секретаря и епархиальное духовенство к поиску убежища для евреев в местных монастырях. Он сыграл "центральную роль в организации и функционировании разветвленной сети спасения", - сообщил представитель "Яд ва-Шем". Иногда кардинал Далла Коста размещал еврейских беженцев непосредственно в своем дворце. Когда в декабре 1943 г. большинство евреев были арестованы, ответственность за их укрытие была возложена в основном на представителей Церкви. Многие из них заплатили за это арестами и пытками.

Далла Коста был назначен архиепископом Флоренции в 1931 г., а через два года он стал кардиналом. В ходе визита Гитлера во Флоренцию в 1938 г., он демонстративно закрыл окна Архиепископского дворца в знак протеста и сам не присутствовал на церемонии. С 1981 г. продолжается беатификационный процесс иерарха.

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