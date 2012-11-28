Сотрудники музея Десятинной церкви выступили против своего директора

Сотрудники Музея истории Десятинной церкви обратился с открытым письмом к министру культуры Михаилу Кулиняку с просьбой уволить директора музея, иеродиакона Украинской православной церкви Ярослава (Дорошенко). Сотрудники музея утверждают, что он намерен построить на фундаменте Десятинной церкви храм, а также не поддерживает научную работу в музее. В Министерстве культуры утверждают, что к ним с подобными жалобами не обращались, сообщает Коммерсантъ-Украина.

Открытое письмо министру культуры Михаилу Кулиняку от имени коллектива Музея истории Десятинной церкви было обнародовано 26 ноября. В письме сообщается, что назначенный Минкультом директор музея, принимает на работу в музей только представителей церковной общины Десятинного монастыря, а нынешних научных сотрудников — увольняет: "Задача руководства сводится к воспроизведению "исторической традиции богослужения" на территории церкви путем сооружения нового собора и пропаганде религиозного сознания. Коллектив музея просит министра уволить Дорошенко и его заместителей".

Музей истории Десятинной церкви был создан 9 апреля этого года приказом министра культуры. Его цель — сохранение остатков фундамента храма, создание экспозиции археологических находок и культурно-просветительская работа.

Упомянутые в письме люди не согласны с обвинениями в свой адрес. Протодиакон Антоний (Коваль) заверил, что ни о каком строительстве храма речи не идет: "Мы как сотрудники музея настроены на исследование остатков Десятинной церкви, на проведение археологической и музейной работы". Опроверг он и обвинения в некомпетентности руководства музея: "Если среди руководства музея есть верующие историки и археологи, то почему нас пытаются лишить права работать по специальности?"

Министр культуры Михаил Кулиняк заявил, что пока ничего не знает об этой ситуации. "Никакого письма мы не получали, пока никто из сотрудников к нам не обращался, так что говорить о каких-то действиях можно только после получения документа".