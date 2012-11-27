Археологи нашли в Пакистане древнюю могилу

Итальянские археологи обнаружили в долине Сват в Пакистане древнее кладбище.

В общей сложности обнаружено 30 могил. Захоронения располагаются довольно плотно, некоторые из них пересекаются. Возраст кладбища составляет около 3 тысяч лет - оно относится к добуддистскому периоду (он начался в первом тысячелетии до Р.Х. и завершился в шестом веке по Р.Х.) развития региона.

Ученые говорят, что новые захоронения демонстрируют наличие сложных похоронных ритуалов у обитавшей в то время в долине Сват цивилизации. Все останки были захоронены в могилах с каменными или глинобитными стенами.

Кроме этого, во время раскопок были найдены металлические изделия. По словам исследователей, это одни из старейших находок такого рода на полуострове Индостан.

По словам ученых, раскопки в этом регионе начались еще в 50-х годах прошлого века, однако, они часто прерывались из-за военных столкновений. Последний такой перерыв был в 2007-2009 году, когда территория контролировалась движением Талибан.

Lenta.Ru