Прокуратура требует убрать с бразильских банкнот слова «Хвала Богу»

Прокуратура бразильского штата Сан-Паулу попросила федеральную юстицию предоставить правительству 120 дней для того, чтобы решить вопрос о печатании денежных знаков без фразы «Deus seja lauvado» («Хвала Богу!»).

Прокурор Х.Диас действовал, по его словам, из побуждения «защиты религиозной свободы всех граждан».

Любопытно, почему прокурор не попросил изменить название штата Сан-Паулу? — комментирует его решение портал Info Católica.

Лидеры католиков и протестантов, живущих на территории Сан-Паулу, выступили с протестом против решения прокурора.

Руководство Банка Бразилии, ответственного за выпуск денежных знаков, выразило удивление, поскольку фраза «под защитой Бога» стоит даже в преамбуле конституции Бразилии, где подавляющее большинство населения — христиане.

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