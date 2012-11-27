Сергей Кулибаба строит точные копии известных церквей

В Павлограде, в Западнодонбасском лицее, состоялась выставка работ Сергея Кулибабы – мастера, который создает из спичек настоящие шедевры – копии известных строений.

Учащимся лицея мастер продемонстрировал свои лучшие работы – спичечный макет Новомосковского Свято-Троицкого собора, точную копию храма Голубицкого (Кафедральный собор Нерукотворного Спаса г. Павлоград), маяк, избушку и корабль – в миниатюре.

Созданием спичечных шедевров – копий известных храмов, усадеб и других конструкций – Сергей Кулибаба занялся три года назад. Одна из последних его работ – 70-сантиметровый макет Свято-Троицкого собора, оригинал которого стоит в Новомосковске. Чтобы построить точный аналог древней казацкой церкви, мастер-самоучка просидел над ним полтора года и израсходовал почти 26 тысяч спичек.

На вопрос, какой смысл он видит в своих произведениях, Сергей сказал: «Это красота, создавая которую, ты отдыхаешь душой. Здесь много нужно терпения и усидчивости, но все это служит хорошим лекарством от повседневной суеты».

РИСУ