В Библейском институте презентовали учебное пособие

В Киеве во время учебного семинара по основам журналистики, который организовали представители Церкви христиан веры евангельской, презентовали учебное пособие «Церковь и медиа: семь шагов к согласию», изданный РИСУ. Мероприятие состоялось 24 ноября на базе Киевского Библейского института.

Среди участников семинара - сотрудники пресс-служб областных объединений со всей Украины.

«Наша цель - совершенствовать деятельность областных пресс-служб, обмениваться опытом и учиться у тех, кто уже имеет практический опыт сотрудничества с секулярными СМИ», - говорит Лилия Лужанская, руководитель пресс-службы ЦХВЕУ.

Организаторы учебного семинара провели курс из трех тематических лекций по современной журналистике, кризисного PR и новых медиа. Лекторы семинара также представили участникам книгу «Церковь и медиа: семь шагов к взаимопониманию», изданную Религиозно-информационной службой Украины. Этот практическое пособие с рекомендациями и советами, как отмечалось, значительно облегчит работникам церковных пресс-служб наладить эффективный диалог с со светскими средствами массовой информации.

РИСУ