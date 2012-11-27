В США открылась выставка, посвященная истории иудаизма

В Музейном центре Цинциннати открылась масштабная выставка артефактов и манускриптов, относящихся к истории древнего Израиля, сообщается на сайте музея. Экспозиция «Свитки Мертвого моря: жизнь и вера в древности» вобрала в себя огромное количество целостных рукописей и фрагментов Свитков Мертвого моря, а также археологические находки из кумранских пещер и других исторически значимых мест Израиля, Палестины, связанных с библейской историей.

Из более чем 500 экспонатов библейского и византийского периодов истории еврейского народа значительная часть была найдена археологами в последние несколько лет. Многие из этих предметов (в частности, предметы культа, боевое оружие, украшения, плиты с орнаментами, мозаика, глиняная посуда и др.), обнаруженные в Иерусалиме и в других местах, представлены широкой публике впервые.

Во время работы выставки состоится многодневный открытый лекторий, в рамках которого ряд видных кумранологов и специалистов по иудаике и библейской археологии из различных вузов и научных центров США и Израиля прочтут лекции, посвященные археологическим находкам у берегов Мертвого моря, истории их изучения и современному положению в этой области.

Организаторами выставки стал Департамент древностей правительства Израиль, и Франклинский институт. Большая часть предметов и рукописей, представленных в экспозиции, привезена из музейных фондов и исследовательских центров Израиля.

Седмица.Ru