В выставке в Риме принимают участие два вертепа из Украины

В Римской церкви Санта Мария дель Пополо состоялась церемония открытия 37-й Международной выставки «100 вертепов». В выставке представлены свыше 150 экспонатов, привезенных из более чем 25 стран пяти континентов. Среди них два вертепа из Украины.

Как сообщает Католический обозреватель, ежегодная выставка проходит под патронатом Президента Итальянской Республики, Итальянской Епископской конференции, Папского совета по вопросам культуры, Министерства культуры Италии, местной власти региона Лацио и мэрии Рима.

В нынешней выставке, которая продлится до 6 января, принимают участие две работы учеников Тернопольской художественной школы.

Организатором этой известной в мире выставки вертепов (информация о ней включена в лучшие туристические путеводители мира) является итальянская культурная ассоциация «Феста делле национи» (с ит. «Праздник наций»), которая активно сотрудничает с иностранными дипломатическими представительствами, итальянскими и иностранными художниками.

Во время открытия выставки к собравшимся с приветственным словом обратился Генеральный викарий Папы Римского для Государства Ватикан, архипресвитер Собора Святого Петра кардинал Анджело Koмаcтpи, который на протяжении многих лет занимается организацией и проведением мероприятия.

В частности он отметил, что проведение выставки является важным средством культурного взаимообогащения, познания и сближения христиан всего мира в исповедовании общих ценностей мира и согласия, верховенства жизни человека и гражданского общества, свободы и взаимопонимания.

Также на открытии выставки присутствовали представители итальянского парламента, правительства и органов местной власти, представители дипломатического корпуса.

Украинский стенд отличается оригинальностью и мастерством исполнения, о чем отдельно сказал кардинал А.Koмаcтpи во время осмотра экспозиции.

Работы учеников Тернопольской художественной школы вызвали незаурядный интерес у посетителей, о чем свидетельствует их постоянное присутствие возле украинского стенда, а также заинтересовали представителей итальянских СМИ.

В связи с тем фактом, что выставка имеет широкий резонанс в итальянских и международных СМИ, представители Украины выразили надежду, что участие вертепов из Украины будет способствовать популяризации ее истории, культуры и духовности, а также закреплению позитивного имиджа нашего государства как страны, известной всему христианскому миру своими Рождественскими традициями и европейской культурой.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году на площади Святого Петра в Ватикане была установлена елка из Украины. Во время торжеств также состоялась акция «Украинское Рождество в Ватикане», которая вызвала большой интерес у итальянцев и туристов.