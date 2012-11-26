В Харькове прочитают курс лекций по церковной археологии

2-5 декабря 2012 г. в Харькове пройдет курс лекций по церковной археологии.

Организаторы: Βυζαντινή Εταιρεία (Византийское содружество), Храм св. Пантелеймона, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (Межинституционный сектор «Византийская мозаика»), PanicDesign.

Лектором выступит кандидат наук, преподаватель Православного Свято-Тихоновского богословского института, кафедры литургического богословия ПСТГУ, участник нескольких археологических экспедиций, специализирующихся в области церковной археологии Никита Гайдуков,.

Церковная археология это история церкви, только написанная не на бумаге, а памятниками. Как выглядели первые христианские храмы? Почему современный православный храм выглядит так, а не иначе? Ответы на эти и другие вопросы слушатели лекций узнают из курса «Церковная археология».

Курс сопровождает большое количество иллюстративного материала.

Богослов.