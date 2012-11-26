В помощь певчим церковных хоров издана серия книг

Серия книг в помощь певчему вышла в Издательстве Белорусского Экзархата. Материалы, вошедшие в издания «Вопросы церковно-певческого образования», «Скорая помощь певчему», «Лекции по вокалу», «О поклонах во время богослужения», основаны на методике клиросной школы при Свято-Троицком Ионинском монастыре (Киев). Составитель – регент Архангело-Михайловского монастыря на Зверинецких пещерах Л.В. Вовчук. Книги вышли под общей редакцией профессора кафедры сольного пения РАМ им. Гнесиных, заслуженной артистки РФ Е. И. Шевелёвой.

В первую книгу вошли теоретические сведения, методические рекомендации и упражнения, полезные для певчих.

Вторая книга рассказывает о профилактике заболеваний голосового аппарата (ангина, атрофический насморк, бронхит, гайморит, грипп, катар, ларингит, насморк, простуда, ОРВИ, гигиенические правила и советы, лечение лор-заболеваний).

В лекциях по вокалу говорится о певческом дыхании, резонаторах, голосовых струнах, выравнивании звучания гласных, голосовом тембре и многом другом.

Последняя брошюра рассказывает о правилах совершения поклонов во время богослужения.

Богослов.