Еврокомиссия запретила нимб и крест на монете с изображением Кирилла и Мефодия
По принципу нейтралитета
Национальный банк Словакии намерен выпустить в грядущем году монету номиналом два евро по случаю 1150-летия прихода святых Кирилла и Мефодия в Большую Моравию.
Однако от идеи размещения нимба над головами святых придется отказаться, так как Европейская Комиссия потребовала убрать некоторые символы в рамках принципа религиозного нейтралитета. Речь идет о нимбе и кресте.
Такое отношение крайне не понравилось Конференции епископов Словакии.
«Это неуважение к собственной истории. Во времена тоталитаризма верующие рисковали своей свободой, настаивая на восприятии Кирилла и Мефодия именно как святых», – сказал пресс-секретарь Конференции Йозеф Ковачик.
В IX веке апостолы ступили на территорию современной Моравии. Они являются ее покровителями. Благодаря Кириллу и Мефодию церковные службы стали проводится на старославянском языке. Ранее их проводили на латыни или греческом. Апостолы создали славянскую азбуку и проповедовали христианство. В Моравии они переводили церковные книги с греческого на старославянский язык.
В Чехии День Кирилла и Мефодия ежегодно отмечается 5 июля.