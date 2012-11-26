Христианские организации призвали к переговорам по климату

Большая редукция парниковых газов, финансовая поддержка обществ, которые являются жертвами изменения климата, и четкий план действий для достижения мирового климатического согласия до 2015 года. Таковыми, по мнению христианских гуманитарно-благотворительных организаций, являются условия успешного проведения конференции в Дохе, сообщает Сatholicnews, со ссылкой на Radio Watykańskie.

Согласно с этими утверждениями, акцентировать внимание на переговорах необходимо на конкретных предложениях. Поскольку ответственность за изменение климата является общей для всех, более развитые экономики должна быть примером, когда речь идет о редукции эмиссии вредных веществ.

Единственным документом в этой сфере является протокол из Киото, как отмечает «Caritas», «CIDSE» и «FOCSIV», однако, его не ратифицировали

большинство глобальных загрязнителей окружающей среды. К тому же так называемый Зеленый Фонд в пользу климата, созданный в 2010 году для развивающихся стран, может прекратить свое существование. Поэтому необходимы новые усилия для создания низкоэмиссионной экономики, обращение внимания на положение мелких фермеров в менее развитых регионах, а также четкая инициатива Европейского Союза в переговорах по климату.