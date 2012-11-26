Богохульство карается по закону в 94 из 198 стран мира

Почти в половине стран мира законы предусматривают наказания за преступления против веры и верующих. Согласно новому аналитическому отчету, подготовленному профильным исследовательским центром им. Пью в США, богохульство, вероотступничество, оскорбление религиозных чувств караются по закону в 94 из 198 стран мира. Таким образом, процентное соотношение составляет 47 проц к 53 проц, передает ИТАР ТАСС.

По подсчетам американских специалистов, чаще всего в мире ставится вне закона диффамация, т.е. клеветническое поношение религии и верующих, а также разжигание ненависти к иноверцам. Правовые запреты на действия такого рода существуют в 87 странах, включая Россию.

С другой стороны, вероотступничество прямо запрещено лишь в 20 странах, почти исключительно мусульманских. Законы против богохульства действуют в 32 странах, в том числе восьми европейских.

Непосредственным поводом для подготовки отчета, по словам его авторов, стали "несколько недавних инцидентов, привлекших международное внимание". В их числе названы попытка обвинения 14-летней христианки в Пакистане в осквернении Корана; гонения на индийца, усомнившегося в подлинности статуи, которой поклоняются мумбайские католики; а также арест в Греции человека, разместившего в социальной сети "Фейсбук" насмешки в адрес православного монаха.

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