1937 год: Голгофа Церкви, или до 1 мая имя Божие должно быть забытым

В Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике 23 ноября, накануне Дня памяти жертв голодомора и политических репрессий в Украине открылась выставка "1937 год: Голгофа Церкви.

К 75-летию подвига репрессированного и расстрелянного духовенства и христиан, пострадавших во время "Большого террора".

Ядром экспозиции стало собрание церковных артефактов из коллекций Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Памятная выставка создана на основе архивных материалов, личных дел представителей репрессированного духовенства Киево-Печерской лавры, уникальных фотографий отечественных новомучеников: киевского митрополита Константина (Дьякова), одесского митрополита Анатолия (Грисюка), харьковского архиепископа Александра (Петровского), полтавского архиепископа Феофана (Быстрова), Онуфрия (Гагалюк), священноисповедника Алексея Глаголева и других.

Среди материалов выставки - фотографии из судебных процессов, выдержки из приговоров особых «троек» НКВД 1936-1939 годов. Страницы из трудов духовников, их мемуары.

Начиная с 1929 года Украина потерпела три волны репрессий, крупнейшую из них - в 1937-1938 годах. Именно в 1937 году в Украине было арестовано 159, 5

тысяч граждан, из них расстреляно 16,5 тысяч.

Церковь как составляющая общества и ее представители стали также жертвами сталинского красного террора.

В 1932 году был подписан декрет, в котором провозглашалось: «До 1 мая 1937 году имя Божие должно быть забытым на территории страны». Он положил начало «безбожной пятилетке», в результате «выполнение и перевыполнение» которой было арестовано 40 архиереев, закрыто и уничтожено 95 процентов храмов.

20 лет назад, в 1992 году состоялась первая канонизация новомучеников и исповедников ХХ века, пострадавших за веру Христову.

Организаторами выставки выступили Музей "Православная Украина" Украинской Православной Церкви и Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник.

Мероприятие состоялось по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Подготовила Мария Проскура - для "УНИАН-Религии"

Фото Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника