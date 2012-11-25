В Москве башенный кран упал на территорию монастыря

13:19, 25 ноября 2012
Общество
0

Пострадавших нет

   Сегодня,  в центре Москвы, при демонтаже башенного крана его часть упала на территорию православного монастыря, пострадавших нет, сообщаетИТАР-ТАСС.

   По данным правоохранительных органов, на строящемся объекте по адресу ул.Петровка, д.28 рабочие проводили демонтаж башенного крана.

   В ходе работ часть металлической конструкции оборвалась и упала на территорию Высоко-Петровского монастыря.

   В результате инцидента пострадавших нет.

   На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter