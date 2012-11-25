В Москве башенный кран упал на территорию монастыря
13:19, 25 ноября 2012Общество
0
Пострадавших нет
Сегодня, в центре Москвы, при демонтаже башенного крана его часть упала на территорию православного монастыря, пострадавших нет, сообщаетИТАР-ТАСС.
По данным правоохранительных органов, на строящемся объекте по адресу ул.Петровка, д.28 рабочие проводили демонтаж башенного крана.
В ходе работ часть металлической конструкции оборвалась и упала на территорию Высоко-Петровского монастыря.
В результате инцидента пострадавших нет.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter