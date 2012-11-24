В Киеве будет действовать Новогодне-рождественский поселок

В центре Киева на Майдане Независимости и ул. Крещатик от Бессарабской площади до ул. Архитектора Городецкого с 8 декабря 2012 года до 19 января 2013 года будет работать Новогодне-рождественский поселок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение с целью популяризации Киева как европейского туристического центра подписал председатель КГГА Александр Попов.

Организаторами мероприятия выступили ООО «Холидей-сервис» и общественная организация «Подольская гильдия ремесленников».

В рамках Новогодне-рождественского поселка на ул. Крещатик (площадь возле Пассажа) будет размещен передвижной аттракцион «Киевская Карусель», а также от Майдана Независимости до Бессарабской площади будет курсировать «Поезд Святого Николая». Поезд будет ездить по Крещатику в рабочие дни на тротуарной части улицы, в выходные и праздничные – на проезжей части.

Мероприятие будет сопровождаться развлекательной программой.

Кроме того, с 16 ноября 2012 года до 13 января 2013 года на непарной стороне ул. Крещатик уже традиционно будет действовать III Благотворительная рождественская ярмарка Украинской православной церкви «От Николая до Рождества». Так, в центре города от ул. Архитектора Городецкого до ул. Прорезной будет размещено 25 домиков рождественской ярмарки.

В пресс-службе также сообщили, что установление временных сооружений и других элементов инфраструктуры в месте проведения Новогодне-рождественского поселка будет проходить с 1 до 7 декабря, а демонтаж соответствующих объектов на протяжении 21-23 января.

«Главное управление коммунального хозяйства позаботится об установлении необходимого количества туалетных модулей и вместе с Печерской и Шевченковской райгосадминистрациями обеспечат установление дополнительных урн и контейнеров для сбора отходов и их вывоз», - отметили в мэрии.

Во время действия Новогодне-рождественского поселка будет организовано дежурство машин скорой медицинской помощи и будет работать Коммунальная аварийно-спасательная служба «Киевская служба спасения».