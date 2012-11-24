В России впервые пройдут акции памяти жертв голодомора в СССР

Сегодня в России пройдут акции памяти жертв голодомора в СССР.

Как сообщили УНИАН в посольстве Украины в России, в 12.30 мск в Москве в Храме святителя Николая на Трех Горах пройдет панихида в память погибших во время в голодомора. Участие в памятных событиях примут украинские дипломаты и представители украинской диаспоры России.

Кроме этого, в 18:00, на Лубянской площади у Соловецкого камня состоится акция памяти жертв голодомора в СССР. Организатором выступает политическая партия «Новая Сила». «Подобная акция, которая проводится в России впервые, станет важным этапом общенациональной гражданской кампании «Памяти жертв большевистской диктатуры», проводимой партией «Новая Сила» с августа этого года», - говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге все сторонники этой политической силы сегодня с 22.30 до 23.00, выключат электрическое освещение в своих квартирах, и выставят в окнах по одной горящей свече. Организаторы акции «Свеча памяти» призывает всех граждан, желающих почтить память жертв искусственно организованного большевиками голода, присоединиться к ней. В «Новой Силе» отмечают, что горящая свеча в окнах домов является символом того, что сегодня помнят всех людей, пострадавших от коммунистической тоталитарной тирании, символом скорби и символом борьбы за свободу.

В конце ноября мемориальные акции, аналогичные московской, усилиями местных организаций «Новой Силы» будут проведены одновременно в нескольких регионах России.